DropBet Casino: Din komplette guide til underholdende casinospill og sjenerøse bonuser

Hos Dropbet spill har vi skapt et oppdatert plattform som forener moderne teknikk med brukervennlig grensesnitt. Vår egen spillside blei lansert ved ett klart formål: å utvikle den aller mest underholdende og sikre spillopplevelsen hos nordiske kunder. Oss har vi satset betydelig i for å skape ett enkelt design som virker sømløst hos samtlige apparater, enten ein velger til å prøve lykken hos desktop, nettbrett eller på mobiltelefon.

Spillplattformen vår er blitt forbedret til HTML5, noe hvilket betyr det at sømtlege våre egne spilleautomater lastes inn raskt & kjører glatt uten bruk til nedlastinger evt. plugins. Dette teknologiske valet vi har gitt vårt team muligheten for til å tilby over 2000 forskjellige spill frå verdas beste produsenter, sømtlege mulige ved kun et klikk.

Plattformfunksjon

Beskrivelse

Fordeler hos spillere

Øyeblikkelig Play Inga download nødvendig Direkte tilgang te sømtlege spill Mobil-optimalisering Fleksibelt design hos samtlige enheter Prøv lykken kvar som som som helst, når som helst Fleirspråkleg støtte Norsk språk, svensk, britisk samt flere Enklere bevegelse samt forståelse Support 24/7 Sanntids samtale samt e-post Rask assistanse nå ein har bruk for det Søkefunksjon Sofistikert sortering og kategorisering Lokalisér ditt ønskespill hurtig

Spillbibliotek og programvareleverandører

Vårt eget spillbibliotek inneheld svært mer en 2.000 spilleautomater fra meir enn førti respekterte leverandører. Oss jobber tett med industriledere hvilket NetEnt AB, Microgaming Systems, Play and GO, Pragmatic Play, Evolution Gaming samt fleire flere. Dette mangfoldet sikrer at våre brukere stådig vi har tilgang til dei ferskeste lansering i kombinasjon sammen med evigevarige klassikere.

Spilleautomater og jackpots

Spilleautomatar utgjør kjernen for vårt eget spillbibliotek ved svært over 1500 forskjellige titler. Ut fra gamle slots ved 3 ruller for tidsmessige video spilleautomater ved ekspanderende symboler, megaways samt progressive jackpotar. Våre egne akkumulerende gevinstspill har vi betalt ut betydelige gevinster, sammen med Massive Moolah-serien hvilket holder de verifiserte verdsrekorden til høgaste digitale gevinst ved 18,9 millioner vunnet i 2018.

Live casino & bordspill

Sanntids casino-seksjonen vårt drives av Evolution Gaming, Pragmatic Play Live samt Ezugi Live, & tilbyr originale opplevelser med reelle dealere live i sanntid. Spelarar kan velje utav hundrevis for bord medrekna kortspel, rulett-spel, baccarat samt spel-show hvilket Galne Time & Monopoly Live. Sømtlege sendinger strømmast i HD med fleire kameravinkler av optimal spillopplevelse.

Rulett-variantar: Europesisk rulett-spel, Fransk rulett, Lightning Roulette, Oppslukende Roulette, Hurtig Roulette

Blackjack-bord: Tradisjonell blackjack, Infinite Blackjack, Speed Blackjack, eksklusive bord med auka innsatsgrenser

Baccarat-spel: Vanleg baccarat, Speed Baccarat, No Commission Baccarat

Spillshow: Dream Catcher, Mega Ball, Deale or No Deal, Gonzo's Skatt Hunt

Poker-varianter: Casino Hold'em, Caribbean Stud, Three Card Poker, Ultimate Texas Hold'em

Betalingsmetoder samt transaksjonstider

Oss presenterer et breitt sortiment med løsningar tilpasset det norske markedet. Alle transaksjonar prosesseres med kryptering for å beskytte tryggleiken for ditt finansielle data. Vårt mål er te for å skape både innskudd samt utbetalingar så enkelt og hurtig som mulig.

Betalingsmetode

Innskuddstid

Utbetalingstid

Minimumsbeløp

Bankkart (Visa/Mastercard) Umiddelbart en til tre virkedager 100 NOK Trustly Umiddelbart Umiddelbart hundre NOK Vipps Umiddelbart null til tjuefire timer 100 NOK Skrill Umiddelbart 0-24 timer 100 NOK Neteller Umiddelbart 0 til 24 timer 100 NOK Bankoverføring 1 til 2 virkedager 3-5 virkedager fem hundre NOK

Til norske spillere anbefaler vårt team særlig Trustly og Vipps, da desse løsingane integrerast direkte med ditt nettbank og tilbyr både raske innsettinger & ekspress-utbetalinger. Trustly behandles typisk innen få minuttar, slik det at premiara ankommer kontoen din nesten umiddelbart.

Bonustilbud & promoteringar for norske spillere

Vårt bonusprogram er blitt utviklet av for å belønne både og nye samt tru kundar. Vi presenterer sterke velkomstpakker, hyppige reload-bonus samt eit fullstendig VIP-ordning med eksklusive fordeler.

Registreringsbonus samt nybegynnertilbud

Nye kundar hos DropBet mottas ved én gavmild velkomst-pakke der strekker seg utover de tidlege innskota. Vårt vanlige tilbud inneheld innskuddsbonus hos innskudd saman sammen med free spins ved utvalte spilleautomater. Sømtlege bonusar kommer med klare vilkår samt omsetningskrav hvilket er tydeleg formidlet før aktivering.

Ukentlige innskuddsbonusar: Sjå tilleggs spillemidler kvar uke med vår regulære innskuddsbonuser

Sjå tilleggs spillemidler kvar uke med vår regulære innskuddsbonuser Cashback: Mottar tilbake ei prosent for forlust frå førre veke hvilket bonuspenger

Mottar tilbake ei prosent for forlust frå førre veke hvilket bonuspenger Gratisspinn: Deltaking i ukentlige trekninger samt konkurransar ved gratis spinn som premier

Deltaking i ukentlige trekninger samt konkurransar ved gratis spinn som premier Bursdagsbonus: Feir din spesielle dag med en personlig bonus-pakke fra oss

Feir din spesielle dag med en personlig bonus-pakke fra oss VIP-ordning: Opptjen poengar gjennom aktivitet og bytt dem til kampanjar, cash back eller eksklusive opplevelser

Lojalitetsprogram & VIP-nivå

Vårt eget flernivå VIP-ordning består for 6 klare trin: Bronze, Sølv, Gull-nivå, Platina-nivå, Diamant & Elite-nivå. Alle tier låser opp ytterlegare fordelar hvilket kjappare uttak, personlig kontoansvarlig, høgare innsatsgrenser samt invitasjonar til eksklusivt arrangement. Kundar avanserer automatisk upp basert hos spilleaktivitet utan søknadsprosess.

Trygghet & lisensering

Datasikkerhet står te midten av alt vi utfører på DropBet Nettcasino. Vår spillside benytter 256-bits kryptering til all dataoverføring, samme nivå som internasjonale finansinstitusjoner. Vårt team er lisensiert & regulert gjennom anerkjente spillmyndigheter, noko hvilket sikrer det at vårt team arbeider i henhold te strenge internasjonale standardar til fair spill og spilleransvar.

Samtlige spilleautomater & table games ved plattformen vår egen testes hyppig ved uavhengige kontrollfirma slik som e-COGRA samt iTech Labs av å godkjenne at RTP & tilfeldige tallgeneratorer virker korrekt. Våre egne månadlege utbetalingsrapporter er tilgjengelege til sømtlege spillere som ynskjer fullstendig transparens.

Oss tek ansvarlig spill ved største alvor & tilbyr redskap som innsatsgrenser, tapsgrenser, økttidsbegrensninger og selvekskludering. Kundar har mulegheit te å nå som helst justera disse innstillingar frå profilen sin eigen eller ta kontakt med vår support av assistanse. Vårt eget mål er å levere underholdning te ett sikkert omgjevnad hvor brukare stådig har styring over si spilleaktivitet.